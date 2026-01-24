MPT considera que hospital Dr. Nélio Mendonça podia servir para resolver altas problemáticas

O MPT considera que o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça poderia servir para resolver o problema das altas problemáticas. A comissão política do partido reconhece que a infraestrutura não reúne condições para funcionar como lar de terceira idade, mas indica que pode servir para outras respostas sociais.

O partido defende a conversão em Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) e como resposta dedicada às altas problemáticas. O MPT afirma que as UCCI, integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, prestam cuidados de saúde e apoio social 24 horas por dia a pessoas em situação de dependência temporária ou crónica.

"Importa salientar que existem atualmente cerca de 230 utentes em situação de alta problemática, ocupando aproximadamente um terço das cerca de 600 camas do hospital. É previsível que este número aumente nos próximos anos, devido aos baixos rendimentos familiares e à crescente precariedade laboral, que dificultam o apoio domiciliário a estes utentes", aponta em comunicado.

O partido não encontra razões financeiras que justifiquem a necessidade de alienar o edifício, olhando os dados do próprio Governo Regional que apontou que , “no final de Novembro de 2025, o saldo global consolidado da Administração Pública Regional é excedentário em 126,6 milhões de euros”.

"Por que motivo vender uma infraestrutura que pode ser reutilizada a baixo custo, para um uso semelhante ao que já desempenha?", questiona a comissão política, perguntando ainda qual a razão que torna os "custos excessivos" de reabilitação sustentáveis para um comprador privado.