Recolhidas mais de 10 mil assinaturas na Região contra o pacote laboral

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses procedeu esta terça-feira, 13 de Janeiro, à entrega de um abaixo-assinado contra o pacote laboral na Assembleia da República, numa iniciativa integrada na Jornada Nacional de Luta contra o projecto de alteração da lei laboral, que inclui mais de 100 mil assinaturas, mais de 10 mil das quais recolhidas na Região Autónoma da Madeira.

Os dados foram avançados esta tarde junto à Assembleia Legislativa Regional, durante uma conferência de imprensa promovida pela USAM – União dos Sindicatos da Madeira.

Na ocasião, o coordenador regional, Alexandre Fernandes, destacou que o objectivo da jornada é manifestar a posição dos sindicatos face às propostas de alterações à legislação laboral, destacando preocupações relacionadas com os direitos dos trabalhadores, os salários, a segurança no emprego, os horários de trabalho e a contratação colectiva.

Alexandre Fernandes sublinha que, ao contrário do que o Governo da República defende, o pacote laboral consiste numa “regressão naquilo que são as expectativas dos trabalhadores e de tudo aquilo que os têm conquistado com muita luta”.

A estrutura sindical refere que esta acção visa defender um modelo de desenvolvimento assente no progresso social e na justiça social, com vista à garantia de condições de vida dignas para os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira e do país.