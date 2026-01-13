VIII EIPOEMA reúne poetas da Macaronésia em La Palma

O VIII EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia realiza-se, na próxima semana, em La Palma, nas Canárias, no município de Llanos de Aridane, com o apoio da autarquia local. Apesar de referente a 2025, o encontro decorre entre 12 e 17 de Janeiro, sob o tema 'Volcán de la Poesia'.

Estes encontros, iniciados na Madeira e Porto Santo, sob ideia e impulso do ex-secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, também ele escritor e poeta, acontecem, por norma, anualmente e em cada um dos arquipélagos da Macaronésia. O do ano de 2024 decorreu em Ponta Delgada – São Miguel e o de 2023, em Cabo Verde, na ilha de Santiago, cidade da Praia e congregam poetas e académicos dos quatro arquipélagos, bem como autores de Portugal Continental e ainda de Espanha.

Sob o tema 'Volcán de la Poesia' (Vulcão da Poesia), este encontro vai reunir mais de uma trintena de participantes e é organizado pelo Comissário para as Canárias, o poeta Aquiles Garcia Brito.

Do programa desta edição, destaque para a Sessão de Abertura no Salão Nobre do Município de Llanos de Aridane, que conta com intervenções da vereadora da cultura Marlene Gonzalez Almeida, do Comissário de Canárias, Aquiles Garcia Brito, da Comissária de Cabo Verde, Vera Duarte, do Comissário dos Açores, José Andrade, da representante da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Carmen Lúcia Duarte Costa, do Comissário Internacional e da Madeira João Carlos Abreu e ainda uma conferência sobre os '10 Anos de Eipoema', proferida por Marcelino Castro, coordenador do centro de Investigação e Divulgação de Estudos Informação sobre a Autonomia (IDEIA), da ALRAM. De igual destaque são as diferentes comunicações que acontecem em quatro a painéis e durante dois dias. Nomeadamente: 'A poesia como pratica da utopia', 'A fragmentação insular macaronésica, paradigma da poesia como língua universal', 'O vulcão da poesia, construtor de uma nova ecumene' e ainda 'A poesia, plus ultra del mundo contemporâneo'.

São igualmente de realce, várias visitas culturais, bem como recitais de poesia e apresentação de várias novas obras. Sobre este novo EIPOEMA, o Comissário Internacional e da Madeira, João Carlos Abreu, que elogia o empenho e entusiasmo do Comissário de Canárias, Aquiles Gracia realça o apoio que este evento teve desde a primeira hora pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mas também do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e ainda de Manuel Bolieiro, então presidente da autarquia de Ponta Delgada e, actualmente, presidente do Governo Regional dos Açores, adiantando ainda que o próximo encontro se realiza no final deste ano, na Madeira e Porto Santo ('Refúgio dos Poetas') sendo que este encontro integra as comemorações dos 50 Anos da Autonomia, para o qual foram convidados poetas de prestígio internacional.

João Carlos Abreu deu ainda nota que tanto o presidente do Governo Regional, como o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o incumbiram de transmitir mensagens oficiais, no primeiro caso para a Sessão de Abertura e, no segundo, para a de encerramento, sendo de realçar, por parte de Miguel Albuquerque a importância da cultura e deste evento, bem como "o continuado apoio do Governo da Região Autónoma da Madeira ao EIPOEMA, em reconhecimento do papel que o mesmo tem vindo a desempenhar na aproximação dos arquipélagos da Macaronésia, dos seus povos e culturas, através da promoção e divulgação da sua poesia e dos seus autores".

Já Eduardo Jesus sublinha, entre outras ideias, a "especial satisfação" com que recorda que "o próximo Encontro — a IX edição— terá lugar em outubro próximo, no Porto Santo, ilha que já acolheu este evento em 2018 e 2022 e que regressa agora como Refúgio de Poetas, integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira", estando convicto que se concretizará "mais um momento alto deste percurso cultural que honra as ilhas da Macaronésia e projeta os seus poetas num horizonte cada vez mais amplo".

Também na ocasião, João Carlos Abreu leu uma mensagem da Presidência da Madeira, que pretendia dar apoio ao ao evento e ao encontro que este ano se realizada na Madeira.

A concluir, o ex-secretário regional valorizou o papel da cultura e de cada arquipélago na aproximação da Macaronésia e deu o repto de tornar ainda maior e melhor estes encontros, necessitando "da compreensão dos governos das ilhas".