Trump reúne-se com secretário-feral da NATO em Davos para discutir a Gronelândia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um encontro com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, para discutir a Gronelândia.

Numa mensagem na rede social Truth Social, da qual é proprietário, Trump indicou que teve "uma conversa telefónica muito interessante" com Rutte "sobre a Gronelândia" e que aceitaram encontrar-se em Davos.

"Concordei com uma reunião com as partes envolvidas", declarou o dirigente norte-americano na segunda-feira à noite (esta madrugada em Lisboa).

"A Gronelândia é fundamental para a segurança nacional e global. Não há volta a dar. Nisso todos concordamos!", acrescentou o líder republicano.

Trump afirmou ainda que "os Estados Unidos são, de longe, o país mais poderoso do mundo". "Isso deve-se em grande parte à reconstrução das nossas Forças Armadas durante o meu primeiro mandato, uma reconstrução que continua a um ritmo ainda mais acelerado."

O responsável disse ainda que os Estados Unidos são "a única potência capaz de garantir a paz mundial".

Há semanas que Trump ameaça anexar a Gronelândia, território dinamarquês sob a égide da NATO, argumentando que a segurança e a vigilância da ilha ártica foram negligenciadas nos últimos anos e que o controlo desta poderia cair nas mãos da China ou da Rússia.

A tensão gerada na região pelas constantes ameaças de Trump levou a Dinamarca e a Gronelândia a proporem ontem a Mark Rutte o estabelecimento de uma missão da NATO em torno da ilha, após a chegada de soldados de vários países aliados à zona para realizar exercícios militares não relacionados com a Aliança Atlântica.