Dois voos divergidos e vários 'às voltas' no Aeroporto da Madeira

As operações aeroportuárias no Aeroporto Internacional da Madeira estão a ser condicionadas esta manhã, devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente o vento forte, com registo de voos divergidos e várias aeronaves em espera para aterragem.

Além da agitação marítima, agora há aviso amarelo para o vento Com previsão de ventos entre 75 km/hora e 100 km/hora, o IPMA colocou a costa Norte da Madeira e o Porto Santo, bem como as regiões montanhosas da ilha maior do arquipélago em aviso amarelo.

De acordo com informações do site Flight Radar e confirmadas pela ANA Aeroportos, o voo EZY8519, operado pela EasyJet Airlines, proveniente de Londres (Gatwick), com chegada prevista para as 11 horas, foi divergido para o Aeroporto de Faro. Também o voo BT 767, da Air Baltic, oriundo de Riga e que estava previsto aterrar em solo madeirense às 10h55, acabou igualmente por divergir para Gran Canaria.

Além dos desvios, encontram-se ainda à espera de uma oportunidade no espaço aéreo da Madeira várias aeronaves que aguardam condições para aterragem, entre elas o voo S4 160, da Azores Airlines, proveniente de Ponta Delgada, e o voo BA 2716, da British Airways, com origem em Londres (Gatwick).