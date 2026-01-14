 DNOTICIAS.PT
Parlamento Europeu condena "declarações inaceitáveis" de Trump sobre Gronelândia

Foto Shutterstock

Os presidentes dos grupos políticos do Parlamento Europeu condenaram hoje "de forma inequívoca" as "declarações inaceitáveis" de Donald Trump sobre a Gronelândia e instaram a Comissão e o Conselho Europeu a definirem "medidas concretas" de apoio à Dinamarca.

"O Parlamento Europeu condena de forma inequívoca as declarações feitas pela administração [norte-americana] Trump relativamente à Gronelândia, que constituem um desafio flagrante ao desafio internacional, aos princípios da Carta das Nações Unidas e à soberania e integridade territorial de um aliado da NATO", lê-se numa declaração adotada hoje à tarde pela Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu.

"Tais declarações são inaceitáveis e incompatíveis com relações entre parceiros democráticos", acrescentam.

A Conferência de Presidentes é um órgão político do Parlamento Europeu que reúne a presidente da instituição, Roberta Metsola, e os oito líderes dos grupos políticos com assento parlamentar.

Na declaração, o órgão político "reafirma o seu firme compromisso com o multilateralismo e com a ordem internacional baseada em regras".

"Qualquer tentativa de pôr em causa a soberania e a integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia constitui uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", referem.

Os presidentes dos grupos políticos salientam ainda que "o Reino da Dinamarca, incluindo a Gronelândia, é membro da NATO e está plenamente abrangido pelas garantias de segurança coletiva da Aliança" e acrescentam que o país "mantém acordos com parceiros estratégicos, incluindo os Estados Unidos, com vista à proteção" do Ártico.

"As decisões relativas à Dinamarca e à Gronelândia competem exclusivamente à Dinamarca e à Gronelândia, em conformidade com os respetivos enquadramentos constitucionais e acordos vigentes entre ambas", frisam.

Recordam ainda que, em 1916, os Estados Unidos "reconheceram a plena soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia, reconhecendo assim que a totalidade da Gronelândia constitui legitimamente território dinamarquês".

"Quaisquer tentativas externas de alterar o 'status quo' são inaceitáveis e não têm lugar nas relações externas", afirmam.

Os presidentes dos grupos políticos acrescentam ainda que a segurança do Ártico é uma "prioridade estratégica para a União Europeia", recordando que já foi adotada uma estratégia para a região, e frisam que o Parlamento Europeu "continuará a reforçar as capacidades de Defesa europeias e a assegurar que os Estados-membros cumprem os seus compromissos no âmbito da NATO".

"O Parlamento Europeu apela à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu para que definam medidas de apoio concretas e tangíveis à Gronelândia e à Dinamarca, em plena consonância com os princípios da União Europeia, o direito internacional e a Carta da NATO", refere a nota informativa.

Esta declaração foi divulgada no dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, e a sua homóloga gronelandesa, Vivian Motzfeldt, foram recebidos na Casa Branca, em Washington, pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

A reunião acontece numa altura em que Donald Trump tem reiterado que pretende anexar a Gronelândia, a bem ou a mal, por considerar que a ilha do Ártico é fundamental para a defesa dos Estados Unidos

