Docentes da escola Dr. Eduardo Brazão de Castro participam em Encontro de Robótica Educacional

Nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2026, o Agrupamento de Escolas de Mangualde acolheu a terceira reunião transnacional do projecto Erasmus+ 'My Robot, My LearnMate'. O encontro contou com a participação dos docentes Carlos Constante e Pedro Freitas, em representação da escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, que se juntaram a parceiros europeus para consolidar as estratégias pedagógicas e avaliar o impacto da robótica e da inteligência artificial no contexto escolar.

Segundo uma nota do estabelecimento de ensino, o foco do primeiro dia incidiu nos momentos pedagógicos e na estruturação da fase de testes do projecto. Um dos pontos centrais foi a discussão do Plano de Experimentação Pedagógica (Piloting Plan), onde foram validados os instrumentos de monitorização que serão aplicados em sala de aula. Sob a orientação da Fakultet Organizacije i Informatike (FOI) da Universidade de Zagreb, os participantes analisaram a viabilidade de ferramentas como grelhas de observação, registos de bordo para professores e formulários de feedback. A tarde foi dedicada à apresentação de cenários de ensino, permitindo a demonstração prática das metodologias pedagógicas perante convidados externos.

No segundo dia, a comitiva realizou uma visita aos vários polos destinados ao ensino de Mecatrónica e Automatização, como também ao centro tecnológico, que é dinamizado pela STEM Academy de Mangualde e destinado também para o ensino de Robótica e TIC, onde foi possível observar exemplos de cenários interdisciplinares criados por professores e assistir a apresentações de alunos.

O programa pedagógico foi enriquecido com uma sessão conduzida pelo professor José Santos-Victor, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, sobre as novas fronteiras da Inteligência Artificial e o potencial educativo dos robôs humanoides 'NAO'.

O encontro terminou com o alinhamento de metas e a cerimónia de entrega de certificados aos participantes. O próximo encontro está agendado para os dias 7 e 8 de Julho, na Madeira, mais concretamente na Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.