Albuquerque alerta para sustentabilidade da saúde e da longevidade

Miguel Albuquerque identificou como principal desafio da actualidade a capacidade de garantir, a médio e longo prazo, a sustentabilidade financeira do sistema de saúde e das respostas sociais. “A grande questão é saber como vamos pagar e como vamos garantir que os nossos mais experientes tenham um final de vida com qualidade, dignidade e cuidados adequados”, afirmou.

O presidente do Governo Regional falava na sessão de abertura do I Fórum Living Care, dedicado ao tema ‘Mais Anos, Mais Desafios’, que decorre esta sexta-feira no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque defendeu que a longevidade não deve ser encarada de forma negativa, sublinhando que o aumento da esperança média de vida é “a maior conquista da humanidade”. Recordou que, no século XVIII, a esperança média de vida na Europa rondava os 35 anos, valor que aumentou de forma exponencial a partir do século XIX, com os avanços científicos, médicos e sociais.

O chefe do Executivo regional destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Associação Living Care, considerando-o “notável e visível”, e elogiou o empenho diário dos seus profissionais na prestação de cuidados aos mais idosos.

Miguel Albuquerque alertou para as pressões crescentes sobre os sistemas de saúde e sociais, num contexto de envelhecimento da população e de estagnação económica em vários países europeus, defendendo que os desafios da longevidade exigem coragem política, racionalidade e uma reflexão conjunta entre decisores, instituições e sociedade civil.

O governante concluiu apelando a uma abordagem optimista e responsável, sublinhando que viver mais é um sinal de progresso e sucesso colectivo, que deve ser acompanhado por políticas públicas sustentáveis e ajustadas às novas realidades demográficas.