Trânsito congestionado na Via Rápida e no Hospital
Bom dia. Manhã com alguns problemas no trânsito na zona do Hospital, maior do que habitualmente, podendo estar a tratar-se de um acidente, mas que apesar de não ter consequências relevantes acaba por limitar a circulação já de si complicada na zona. O congestionamento estende-se até à Via Rápida.
Também na Via Rápida, mas no sítio habitual, ou seja na zona da Cancela com as obras de requalificação, neste momento há congestionamento, devido a uma viatura avariada no sentido Machico - Ribeira Brava. O problema é que são dois locais com a mesma situação, uma vez que mais além junto ao nó de Pestana Júnior também uma viatura avariada está a causar novo congestionamento.
No primeiro caso são quase 2 km de filas e no segundo caso são quase 2,5 km, ambos os casos, naturalmente, transtornando a circulação rodoviária matinal. A menos que a situação seja resolvida prontamente, em breve estes dois congestionamentos podem-se 'fundir' numa só.