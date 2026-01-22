Zelensky anuncia cimeira com Rússia e EUA a partir de sexta-feira nos Emirados

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje, durante o Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça, uma cimeira trilateral com a Rússia e os Estados Unidos, a decorrer a partir de sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos.

O líder ucraniano referiu que a iniciativa da cimeira partiu de Washington e que os encontros se vão prolongar no sábado e no domingo, apesar de não parecer certo de que os preparativos estejam confirmados.

"Espero que os Emirados estejam cientes disto. Por vezes, somos surpreendidos por estas situações vindas do lado americano", acrescentou Zelensky, quando respondia a perguntas dos jornalistas após o seu discurso no Fórum de Davos.

O Presidente ucraniano reuniu-se hoje de manhã com o homólogo norte-americano, Donald Trump, na estância suíça antes de anunciar a cimeira trilateral, e não precisou o formato em que vão decorrer as reuniões, nem se haverá contactos diretos entre os negociadores de Kiev e de Moscovo.