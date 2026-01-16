Combustíveis mais baratos na Madeira a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, o combustíveis ficam ligeiramente mais baratos, na Madeira e no Porto Santo.

De acordo com a homologação semanal decretada Governo Regional, através das Secretarias Regionais de Economia e de Finanças, e já publicada no Jornal Oficial da Região (JORAM), cada litro de gasolina super sem chumbo IO 95 passará a custar, no máximo, 1,537 euros, enquanto na semana em curso esse custo é de 1,539.

Já um litro de gasóleo rodoviário vai custar 1,417 euros, produto que agora custa 1,419 euros.

Por fim, o gasóleo colorido e marcado descerá de 0,943 euros para 0,941 euros.

Os novos preços máximos entram em vigor a partir das 00 horas do próximo dia 19 de Janeiro.