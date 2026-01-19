Zelensky alerta para novo ataque em grande escala da Rússia e pede vigilância

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou hoje que a Rússia está a preparar um novo ataque em grande escala e pediu aos ucranianos que estejam vigilantes e reajam a todos os alertas de ataque aéreo.

"Nos próximos dias, devemos estar extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque em grande escala e está à espera do momento certo para o realizar", apontou Zelensky, no seu habitual discurso noturno dirigido à nação.

"Por favor, prestem atenção a todos os alertas de ataque aéreo. Cada região deve estar pronta para reagir o mais rapidamente possível e apoiar a população", acrescentou, citado pela agência de notícias Ukrinform.

Zelensky adiantou que recebeu relatórios dos serviços de informação russos sobre os planos, que alertavam para possíveis atos de sabotagem, bem como ataques contra as autoridades ucranianas.

O governante ucraniano garantiu ainda ter aprovado operações para reforçar as defesas da Ucrânia.

A Rússia lançou na madrugada de hoje 145 drones de ataque contra a Ucrânia, que apesar de ter conseguido abater ou neutralizar 126 causaram problemas de energia, informou a Força Aérea Ucraniana.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo destacou, sem fornecer informações sobre possíveis vítimas, que os sistemas de defesa aérea russos abateram mais de 90 drones ucranianos, incluindo 31 em Belgorod e 29 em Saratov.

A equipa de apoio à Ucrânia da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) manifestou no fim de semana preocupação com a "acentuada escalada" dos ataques russos a infraestruturas civis ucranianas, sobretudo de energia, que estão a deixar comunidades inteiras sem aquecimento em pleno inverno.

Segundo a equipa, as observações estão em consonância com as conclusões do Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da OSCE e da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, e confirmam a "natureza repetida, em larga escala e coordenada" dos ataques.

Os ataques russos dos últimos dias deixaram grandes partes de Kiev e outras regiões do país sem eletricidade, tendo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidido, no sábado, a uma conferência para coordenar as medidas de reparação dos danos e explorar formas de aumentar a resiliência das cidades ucranianas.

Na quarta-feira, Zelensky tinha anunciado a intenção de decretar o "estado de emergência" no setor energético do país.

As dificuldades causadas pelos ataques russos - que obrigaram a cortes de eletricidade programados - também levaram à decisão de encerrar as escolas a partir de hoje e até pelo menos 01 de fevereiro.

Durante o inverno, com as temperaturas a descerem abaixo dos -10°C, os russos intensificaram os seus ataques às infraestruturas de energia e aquecimento, aumentando a pressão sobre a população civil.