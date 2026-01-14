EUA suspendem processamento de vistos para 75 países, incluindo Brasil e Rússia

Washington está a suspender o processamento de vistos para 75 países, incluindo Brasil e Rússia, visando reprimir candidatos que possam tornar-se um encargo público, noticiou hoje a rede Fox News, citando um memorando do Departamento de Estado.

Um memorando do Departamento de Estado, obtido pela Fox News, orienta os funcionários consulares a recusarem vistos enquanto o executivo reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

Os países incluem Somália, Rússia, Afeganistão, Brasil, Irão, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Iémen, entre outros.

A lista completa dos países visados não foi divulgada pela rede norte-americana.

A suspensão terá início em 21 de janeiro e continuará por tempo indeterminado até que o Departamento realize uma reavaliação do processamento de vistos.