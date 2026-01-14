Agricultores franceses retiram tractores de Paris

Os agricultores em protesto em França contra o acordo comercial UE/Mercosul retiraram ou viram retirados de algumas cidades pelas autoridades os seus tratores no início da manhã de hoje.

A agência de notícia Efe conta que os envolvidos num protesto do principal sindicato agrícola da França, que havia sido autorizado a entrar em Paris hoje, retiraram-se na terça-feira, enquanto numa ação separada de outro sindicato em Toulouse, os veículos foram removidos pelas forças de segurança.

Protestos contra o acordo contra o acordo comercial UE/Mercosul contra os protocolos para dermatose nodular e sobre outras questões continuam em outras partes da França, particularmente na rodovia A64, perto do cruzamento com o anel viário de Toulouse, onde, segundo o jornal La Dépêche, tratores bloquearam a estrada em ambos os sentidos a partir das 06:00, horário local.

Em Paris, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores Agrícolas (FNSEA) desmontou o acampamento que tinha montado perto da Assembleia Nacional às 04:00.

O acampamento tinha sido ocupado pelos 353 tratores que entraram na cidade na manhã de terça-feira com a autorização das autoridades.

Os líderes da FNSEA justificaram a retirada afirmando que se reuniram com a ministra da Agricultura, Annie Genevard, à meia-noite, após anúncios feitos pelo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

Os anúncios incluem uma lei agrícola de emergência, a ser apresentada em março para apreciação parlamentar antes do verão, bem como outras medidas de curto prazo relativas a fertilizantes e uso da água.

Em Toulouse, um grupo de tratores, organizado pela Coordenação Rural, entrou na cidade à noite, apesar da proibição, e acabou retirado pelas forças de segurança em confrontos que resultaram na prisão de cinco agricultores, relatou o sindicato.

A FNSEA (Federação Nacional de Agricultores e Pecuaristas) está a preparar uma mobilização em larga escala no dia 20 em Estrasburgo, onde o Parlamento Europeu deverá abordar o acordo UE/Mercosul, afirmou o presidente, Arnaud Rousseau, em entrevista à rádio RTL.

Na semana passada, a França votou contra o pacto em uma votação com 27 membros, mas, apesar disso, os dois grupos extremistas no parlamento francês apresentaram moções de censura contra o governo Lecornu sobre essa questão.

Essas moções deverão ser debatidas esta tarde na Assembleia Nacional e, a menos que haja uma grande reviravolta, não se crê que sejam aprovadas.