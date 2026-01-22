Prolongamento do período de defeso da lapa ainda em análise

Para já, o Governo Regional ainda não tem dados que possam indicar se o período de defeso da lapa vai ser ou não prolongado.

Isso mesmo foi apontado por Nuno Maciel, na manhã desta quinta-feira, no decorrer da visita do secretário de Estado das Pescas e do Mar à Região. Na ocasião, o secretário regional de Agricultura e Pescas notou que nos primeiros três meses deste ano os serviços vão "recolher dados científicos que sustentem a decisão que vamos tomar no período pós-defeso".

Desta forma, "até 30 de Abril nós estamos no defeso e a partir de 1 de Maio, com dados científicos, decidiremos aquilo que vamos fazer", apontou, aos jornalistas, na Lota do Funchal.

"Queremos obviamente retomar essa actividade económica, dar nota e não esquecer que compensámos também, com o Orçamento Regional, os lapeiros profissionais que se viram prejudicados da apanha da lapa no ano de 2025", disse o secretário regional.