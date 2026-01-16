Apanha ilegal de lapas gera 6 vezes mais multas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 16 de Janeiro, dá conta que a GNR contabilizou mais infracções e quantidades apreendidas em 2025. Além disso, a fuga à lota também disparou e duplicaram as coimas na pesca lúdica.

Embaixadoras dos mares regressam à Madeira

Na grande reportagem de hoje revelamos que 'Búzio' e 'Brownie' foram resgatadas e, após vários meses em recuperação na Estação de Biologia Marinha do Funchal, estão de volta à ilha. Uma trajectória surpreendente destas tartarugas que testemunha o resultado de um esforço colectivo de preservação marinha e promoção da educação ambiental.

Nesta edição, destaque ainda para:

Modelos europeus de mobilidade mostram desigualdades do sistema português

Comparticipação a 100% de vários medicamentos para ex-combatentes.

Santana alarmada com libertação de reincidente por tráfico de droga.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.