Confronto geoeconómico, conflitos e desinformação entre desafios de 2026

"O confronto geoeconómico, os conflitos armados interestatais, os eventos climáticos extremos, a polarização social e a desinformação e informação falsa" foram identificados como os cinco principais riscos imediatos para 2026, indicou, em comunicado.

Assim, nos próximos 12 meses, os líderes empresariais globais vão enfrentar riscos crescentes devido às divisões geopolíticas, a que se juntam os desafios económicos e sociais.

Esta análise aponta ainda o surgimento de uma nova era de concorrência global, com mais de metade (57%) dos inquiridos nesta análise a antecipar uma "perspetiva turbulenta ou tempestuosa na próxima década".

Os avanços na Inteligência Artificial (IA) e na computação quântica vão ter um grande impacto no mercado de trabalho, estruturas sociais, infraestruturas e geopolítica, o que pode contribuir para o aumento das disparidades económicas.

Por outro lado, a Marsh destacou que as infraestruturas críticas estão expostas a várias ameaças, como o corte de cabos submarinos e a interrupção de satélites, o que vai exigir "investimentos substanciais" para a sua modernização.

"Apesar das ameaças crescentes representadas por condições climáticas extremas, ciberataques e conflitos geopolíticos, as perturbações nas infraestruturas críticas ocuparam apenas o 23.º lugar entre os riscos globais para a próxima década. Trata-se de uma negligência perigosa. Desde redes elétricas sobrecarregadas por ondas de calor recorde até cidades costeiras em risco devido à subida do nível do mar, dependemos de sistemas que estão mal preparados e subfinanciados", afirmou, citado na mesma nota, o diretor de risco do grupo Zurich, Peter Giger.

A Marsh, que opera em áreas de risco, resseguros e capital, pessoas e investimentos, bem como consultoria de gestão, conta com mais de 90.000 colaboradores e tem clientes em 130 países.

Fundada há mais de 150 anos, a seguradora Zurich serve, por sua vez, mais de 75 milhões de clientes em 200 países.

Esta análise da Marsh e da Zurich tem por base o relatório de riscos globais do Fórum Económico Mundial, que contou com os contributos de 1.300 especialistas e 11.000 líderes empresariais.