Carneiro desafia Montenegro a ser "mais claro" sobre de que lado está

O secretário-geral do PS desafiou hoje o primeiro-ministro a ser mais claro sobre de que lado está nas presidenciais, assumindo estranheza e incompreensão por Luís Montenegro não apoiar António José Seguro na segunda volta contra André Ventura.

"Entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia não pode haver neutralidade política. No meu ponto de vista, ele [Luís Montenegro] deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos, ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores democráticos e os valores constitucionais", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas, na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

O líder do PS, que falava à margem do almoço comemorativo do 30.º Aniversário da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais de Braga, lembrou que, ainda antes da primeira volta das eleições presidenciais, foi "muito claro" sobre quem apoiava numa eventual segunda volta entre o candidato apoiado pelo PSD/CDS-PP e pelo líder do Chega, André Ventura.

"O Partido Socialista, perante um quadro eleitoral em que esteja o doutor Luís Marques Mendes de um lado e André Ventura do outro lado, nós não temos dúvidas em apoiar o candidato que defende os valores democráticos e constitucionais, neste caso o doutor Luís Marques Mendes", recordou José Luís Carneiro.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.