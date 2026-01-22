Élia Ascensão afirma que vai votar em António José Seguro

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, eleita pelo JPP, recorreu às redes sociais para dar conta do seu voto na segunda volta das eleições presidenciais. Élia Ascensão assume que vai votar em António José Seguro, a 8 de Fevereiro, porque "o tempo que estamos a viver exige, de cada um de nós, responsabilidade e luta contra ameaças reais à democracia".

"Entendo que o outro candidato não reúne as condições que o tornem uma alternativa viável no quadro das conquistas democráticas que o nosso pais trilhou após a Revolução de Abril", aponta numa publicação no Facebook.

Élia Ascensão acrescenta que o seu voto em António José Seguro "é um voto consciente, é um voto de luta contra o candidato que é líder de um partido que perfilha um ideário com o qual não posso compactuar pelo que tem de antidemocrático, de segregacionista, de ódio e de retrocesso democrático plasmado na defesa clara dos ideais de Salazar, ou seja de um antigo regime de má memória".

Como mulher, como autarca e como mãe tenho o dever de lutar, através do meu voto, para que o meu país continue a ser livre, plural, com lugar para todos e com os seus mecanismos democráticos respeitados. O país que quero para os meus filhos não é o país que André Ventura defende. Quero que os meus filhos vivam em liberdade, com respeito por todos, com empatia, com valores humanistas e com a pluralidade que nos torna cidadãos do mundo e abertos ao mundo. Élia Ascensão

As declaração vão ao encontro do que havia sido defendido pelo antigo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, que no dia da primeira volta desse sufrágio, após a divulgação dos resultados, afirmou que o JPP devia apoiar Seguro.