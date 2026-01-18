António José Seguro é o candidato mais votado com 30,69%, com 1.150 freguesias apuradas

António José Seguro é o candidato mais votado com 30,69% nas eleições presidenciais de hoje, quando estão apurados os resultados provisórios em 1.150 das 3.259 freguesias e 47 de 109 consulados.

André Ventura é o segundo candidato mais votado, com 26,97%, e Luís Marques Mendes é o terceiro, com 14,82%, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral às 20:00.

É o seguinte o quadro completo dos resultados globais às 20:00 horas, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Freguesias apuradas: 1.150Freguesias por apurar: 2.109Concelhos apurados: 19Concelhos por apurar: 289Consulados apurados: 47Consulados por apurar: 62Candidato %Votos Votos António José Seguro 30,69% 138.610André Ventura 26,97% 121.803Luís Marques Mendes 14,82% 66.952Henrique Gouveia e Melo 11,83% 53.424João Cotrim de Figueiredo 10,87% 49.114Catarina Martins 1,67% 7.551António Filipe 1,39% 6.273Manuel João Vieira 0,81% 3.653Jorge Pinto 0,56% 2.533André Pestana da Silva 0,26% 1.164Humberto Correia 0,13% 576Outros dados das eleições Autárquicas 2026:Inscritos: 1.102.441% Votos brancos: 1,09%% Votos nulos: 1,43%% Votantes: 42,03%% Abstenção: 57,97%Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral