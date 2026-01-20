Direcção do Livre propõe apoio a António José Seguro na segunda volta

A direção do Livre aprovou na segunda-feira à noite, por unanimidade, o apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, uma decisão que será apreciada pela Assembleia do partido na quarta-feira.

De acordo com a informação disponibilizada hoje pelo partido, o Grupo de Contacto do Livre, órgão com funções executivas, foi unânime na decisão de recomendar à Assembleia do partido o apoio formal à candidatura de António José Seguro na segunda volta das eleições para Presidente da República.

A decisão, de acordo com os estatutos do Livre, será discutida na reunião extraordinária da Assembleia - órgão máximo entre Congressos - agendada para quarta-feira às 21:00.

Na noite eleitoral de dia 18, a co-porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes disse que, embora faltasse formalizar o apoio a nível interno, tinha a "certeza clara" de que o "partido estará sempre do lado da democracia, sempre do lado da defesa da Constituição e também com orgulho de saber o momento" atual, em que é "importante ter um Presidente da República de esquerda".

Isabel Mendes Lopes considerou "altamente preocupante" que Luís Marques Mendes e o PSD tenham optado por não se posicionarem na segunda volta entre António José Seguro e André Ventura, e defendeu que "é fácil para um democrata saber em que lado se deve posicionar".

Rui Tavares acusou o PSD, Luís Marques Mendes e a IL de, ao não se posicionarem a favor de Seguro, darem razão a André Ventura quando diz, depois destes resultados, que é "o líder da direita portuguesa".

"Não se afirmam na dicotomia que é essencial vincar agora, que é entre democratas e antidemocratas, entre os que defendem a Constituição, os que se reveem na Constituição e aqueles que pretendem atacar a Constituição", lamentou.