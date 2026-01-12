Carro despista-se na Via Rápida

Aconteceu um acidente há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente ao km 9.6 na curva imediatamente antes do nó de Câmara de Lobos.

De acordo com testemunha que passou no local, terá sido um despiste sem outros intervenientes, tendo a viatura perdido uma das rodas, possivelmente devido ao impacto do embate nos rails de protecção da estrada.

Neste momento, há algum condicionamento do trânsito, mas como ainda é bastante cedo - o acidente ocorreu antes das 7h30 - o número de veículos em circulação é reduzido. Contudo, já se nota o pequeno congestionamento.

Desconhecemos, ainda, se o acidente causou feridos.

Conduza com precuação, uma vez que o piso está molhado devido á chuva que começou a cair de madrugada.