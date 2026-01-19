Acesso ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia

Preços do parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia:

- €2,00/hora até às 21h

- €1,20/hora a partir das 21h, domingos e feriados

- €8,00/dia com cartão de entradas diárias do parque*

*O cartão de entradas diárias do parque pode ser adquirido na bilheteira do parque de estacionamento. Após carregamento (mínimo de três entradas), e independentemente do número de horas, paga esse valor por cada 24 horas.

