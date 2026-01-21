Obras do novo lar Unidade Sénior Sagrado Coração avançam a bom ritmo

A secretária regional de Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, visitou o local onde está a ser criada a futura Unidade Sénior Sagrado Coração, que ficará instalada no edifício do antigo Colégio Missionário, no Caminho do Monte.

Segundo nota à imprensa, o investimento é promovido pelo Centro Social e Paroquial de São Bento (CSPB), com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do investimento Fortalecimento das Respostas Sociais, gerido pela Secretaria Regional de Inclusão, Juventude e Trabalho.

A visita teve como objectivo acompanhar a evolução da obra, reavaliar soluções e garantir a melhor utilização dos recursos, numa iniciativa que contou também com a presença da Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e da comitiva responsável pela gestão dos fundos do PRR destinados à proteção e ao apoio à população idosa.

A delegação foi recebida pelo presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento, padre Bernardino Trindade, e por membros da Direcção do CSPB, entidade responsável pela concretização desta nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

O edifício, que durante mais de sete décadas funcionou como seminário interno, encontra-se em profunda requalificação. A intervenção permitirá criar 40 novas vagas, reforçando a rede regional de apoio e garantindo uma resposta mais próxima, digna e segura para pessoas idosas que necessitam de acolhimento.

“Viemos ao terreno constatar a evolução das obras, que seguem a bom ritmo, e assegurar a melhor alocação possível dos recursos disponíveis, para garantir que este projeto financiado pelo PRR responde de forma decisiva aos atuais desafios sociais”, afirmou Paula Margarido.

“Cada investimento como este representa mais apoio, mais inclusão e mais proteção para a nossa população idosa e para as suas famílias”, concluiu.

A obra inclui a ampliação do edifício com um novo volume no piso -1, onde ficará a receção e os acessos principais. Estão também previstos espaços de convívio, uma sala multiusos e a instalação de dois novos elevadores, reforçando o conforto e a acessibilidade.

A intervenção cumpre as normas mais recentes para ERPIs, nomeadamente em matéria de segurança e acessibilidade, e integra critérios de eficiência energética, prevendo-se uma redução de pelo menos 20% nas necessidades de energia primária, em linha com as metas europeias.