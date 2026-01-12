Lar de idosos em Santo Tirso evacuado devido a incêndio

Um lar de idosos em Santo Tirso, no distrito do Porto, está a ser evacuado devido a um incêndio que atingiu a lavandaria, adiantaram à Lusa fontes dos bombeiros e Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 21:32 e, pelas 22:00, continuava ativo, segundo fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, que acrescentou que estava a ocorrer um reforço de meios.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, confirmou à Lusa que o fogo continuava ativo e que estava a decorrer a retirada dos idosos.

Vítor Pinto adiantou que o incêndio teve início na lavandaria e acrescentou que não tinha registo de feridos até ao momento.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22:10 estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete viaturas.