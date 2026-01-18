“Era bom que ficasse decidido já hoje”, afirmou José Freitas, eleitor de Câmara de Lobos, que votou pouco depois das 14 horas deste domingo numa das secções instaladas na Biblioteca Municipal, acompanhado pela esposa e pelo filho, no âmbito das eleições Presidenciais 2026.

Habitual participante em actos eleitorais, garantiu que costuma sempre exercer o direito de voto. Questionado sobre a hora escolhida, explicou que não houve qualquer razão especial. “Venho a esta hora porque foi a que me deu mais jeito”, referiu.

Apesar do boletim de voto apresentar 11 candidatos e 14 rostos, assegurou que a escolha foi simples. “Não gerou confusão. A decisão já estava tomada”, afirmou, acrescentando que já conhecia os candidatos.

O eleitor confessou algum cansaço face à sucessão de actos eleitorais, preferindo que não seja necessária uma segunda volta dentro de três semanas. “Já estamos cansados de eleições”, disse.

Ainda assim, sublinhou a importância do momento, considerando essencial que os cidadãos participem para escolher o melhor nome para o cargo de Presidente da República.