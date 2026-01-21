Autarquia de Santa Cruz quer avançar com sistema de videovigilância

A Câmara Municipal de Santa Cruz quer avançar com um sistema de videovigilância nos pontos críticos do concelho, por forma a garantir o reforço da segurança no espaço público. Este foi um dos temas abordados hoje na reunião com vários níveis de comando da PSP, nomeadamente com dois comandantes regionais, o comandante da Divisão de Machico e a comandante da esquadra de Santa Cruz.

Segundo um comunicado, o encontro, no qual também marcaram presença os presidentes de junta, serviu ainda para apresentação de cumprimentos ao novo executivo.

Outro dos temas abordado foi o Plano de Mobilidade de Santa Cruz, tendo a presidente Élia Ascensão feito questão de salientar que gostaria que a Polícia de Segurança Pública tivesse uma participação ativa na definição do mesmo.