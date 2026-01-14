Governo quer avançar com grupo de trabalho para expansão do aeroporto do Porto

O Governo quer constituir um grupo de trabalho para analisar a expansão futura do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse hoje o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O governante, que falou durante uma apresentação da TAP, que vai construir um 'hub' de manutenção neste aeroporto, disse que é intenção do Governo a constituição de um "grupo de trabalho, para precisamente avaliar e perceber como é que a expansão do [aeroporto Francisco] Sá Carneiro pode" ter implicações positivas para toda a região.

"Não queremos fazer aquilo que aconteceu em Lisboa. Se não começarmos a desenhar esta expansão em conjunto convosco agora, de certeza que vamos criar injustiças estruturais, iniquidades, incapacidade de podermos ter o território alinhado com o crescimento. E hoje temos esse problema em Lisboa", destacou.

"Temos o problema do ruído, temos o problema daqueles que não querem mais tráfego no Humberto Delgado, temos o trânsito que chega ao aeroporto", lembrou o ministro, indicando que é preciso "desenhar de forma simbiótica aquilo que é uma infraestrutura que serve toda esta região".

O aeroporto do Porto tem vindo a registar aumentos significativos de tráfego.