Sporting tenta regresso aos triunfos na recepção ao Casa Pia
CD Nacional joga no sábado à tarde em casa do 4.º classificado
O Sporting procura hoje regressar aos triunfos na I Liga de futebol na recepção ao Casa Pia e reduzir a diferença para o líder, em jogo da 18.ª jornada, que marca o arranque da segunda volta da prova.
A equipa orientada por Rui Borges, que vem de um empate na visita ao Gil Vicente (1-1), para a I Liga, e de uma derrota com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga (2-1), entra na segunda volta na segunda posição, com 42 pontos, a sete do líder FC Porto e com três de vantagem em relação ao Benfica, terceiro.
Os 'leões' vão ter pela frente um Casa Pia que segue em 15.º, com 14 pontos, e que não vence há duas jornadas, com um empate e uma derrota, num jogo em que vai estrear o treinador Álvaro Pacheco no comando da equipa.
Álvaro Pacheco, que está regresso ao futebol luso, é o terceiro técnico dos 'casapianos' na temporada, que começou com João Pereira e prosseguiu com uma equipa técnica multidisciplinar, liderada por Alexandre Santana e Gonçalo Brandão, entretanto dispensada.
O jogo que marca o arranque da segunda volta da I Liga está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro David Silva, da associação do Porto.
Programa da 18.ª jornada:
- Sexta-feira, 16 jan:
Sporting - Casa Pia, 20:15
- Sábado, 17 jan:
Gil Vicente - Nacional, 15:30
AVS - Arouca, 18:00
Alverca - Moreirense, 18:00
Rio Ave - Benfica, 20:30
- Domingo, 18 jan:
Santa Clara - Famalicão, 14:30 locais (15:30 horas de Lisboa)
Tondela - Sporting de Braga, 18:00
Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30
- Segunda-feira, 19 jan:
Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:15