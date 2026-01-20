Sporting vence campeão PSG e garante play-off de acesso aos 'oitavos'

O Sporting venceu hoje em casa o detentor do cetro europeu Paris Saint-Germain por 2-1 e garantiu, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.

O colombiano Luis Suárez, aos 74 e 90 minutos, selou o quarto triunfo em quatro jogos caseiros dos 'leões', enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia faturou para os gauleses, aos 79.

Na classificação, o Sporting (sexto), que na última ronda joga em Bilbau (28 de janeiro), igualou os 13 pontos dos parisienses (quintos), seguindo assim, provisoriamente, nos oito primeiros da tabela, que seguem diretamente para os 'oitavos'.