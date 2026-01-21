Primeira 'Corrida Virtual Solidária' será a favor da Fundação Cecília Zino

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) vai promover, entre os dias 24 de Janeiro e 13 de Fevereiro, a denominada "Corrida Virtual Solidária", iniciativa que alia a prática de actividade física à solidariedade social que, neste caso, irá reverter à Fundação Cecília Zino.

"A corrida decorre em formato totalmente virtual, através da aplicação Strava, permitindo a participação de qualquer pessoa, independentemente da idade ou local de residência", informa a AJMC. "O valor das inscrições, fixado em 4 euros, reverte integralmente a favor da Fundação Cecília Zino, apoiando as suas iniciativas de intervenção social junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade", incentiva.

As inscrições abriram ontem, dia 20 de Janeiro, e podem ser efetuadas até 13 de Fevereiro, "através de um formulário online que será divulgado nas redes sociais da AJMC. Para participar, é necessário possuir uma conta ativa na aplicação Strava", informa. Veja no final do texto o link com o formulário de inscrição.

"A Corrida Virtual Solidária está organizada em três semanas, cada uma com desafios distintos e prémios associados. Na primeira semana, os participantes poderão competir nos desafios de 'mais rápido em 1 quilómetro' e de 'maior distância percorrida'", explica.

Além dos "prémios semanais", garantem que "todos os participantes terão direito a prémios de participação, como três dias consecutivos de entrada gratuita no ginásio BodyFit e um eBook sobre nutrição no desporto, disponibilizado pela nutricionista Sónia Xavier. Está ainda previsto o sorteio de três vouchers, correspondentes a duas entradas para os complexos balneares da Frente MarFunchal. Para além disso, dois vales da Fnac, no valor de 50€ cada, serão atribuídos como prémios nos desafios semanais da corrida, entre outros", incentiva.

Segundo a AJMC, "esta iniciativa pretende mobilizar a comunidade em torno de uma causa solidária, ao mesmo tempo que promove hábitos de vida saudáveis e o espírito de comunidade", conclui.

Pode inscrever-se aqui.