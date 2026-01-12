Durão Barroso nomeado presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

O antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, vai substituir Nuno Morais Sarmento como presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), segundo um despacho assinado hoje pelo chefe do executivo.

De acordo com o despacho assinado por Luís Montenegro, a que a agência Lusa teve acesso, Durão Barroso substitui a partir de quinta-feira Nuno Morais Sarmento, que pediu a demissão da presidência da FLAD por motivos de saúde.

Com 69 anos, José Manuel Durão Barroso vai presidir ao conselho de administração e ao conselho executivo da FLAD, de acordo com os dois pontos do documento assinado pelo primeiro-ministro português.