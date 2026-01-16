Trump diz que poderá punir com tarifas países que não apoiem controlo dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que poderá punir com tarifas os países que não apoiarem o controlo pelos Estados Unidos da Gronelândia, enquanto uma delegação bipartidária do Congresso procurava diminuir as tensões na capital dinamarquesa.

Há meses que Trump insiste que os Estados Unidos devem tomar a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, Estado-membro da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), e declarou no início desta semana que qualquer coisa menos que a ilha ártica passar para mãos norte-americanas seria "inaceitável".

Durante um evento não relacionado na Casa Branca sobre a saúde rural, recordou hoje como tinha ameaçado os aliados europeus com tarifas sobre os produtos farmacêuticos.

"Posso também fazer isso a propósito da Gronelândia, posso impor tarifas aos países que não concordam com o [meu] plano para a Gronelândia, porque precisamos da Gronelândia para a segurança nacional. Portanto, poderei fazer isso", declarou.