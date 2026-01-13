Altas problemáticas bloqueiam 1 em 3 camas Director clínico do SESARAM pede ajuda aos lares para evitar cancelamento de cirurgias e consultas, numa altura em que há 231 pessoas hospitalizadas, mas que não precisam de cuidados e ainda 16 internados com gripe A. Aberto inquérito interno após queda mortal de utente, em alta clínica, nos ‘Marmeleiros’. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 14 de Janeiro.

O destaque fotográfico desta primeira página realça Cartas em nome de presos políticos chegam a Paulo Rangel Missivas de familiares de portugueses e luso-venezuelanos detidos na Venezuela foram entregues em mãos, ontem, ao ministro dos Negócios Estrangeiros pelo deputado do PSD-M Carlos Fernandes. DIÁRIO teve acesso ao conteúdo que revela uma realidade de incerteza e medo, denúncias de falta de informação sobre os processos judiciais e o receio de que os casos sejam esquecidos.

Outros destaques:

Albuquerque vai debater Subsídio de Mobilidade Presidente do Governo estará na ALM para a discussão mensal, no dia 27, acompanhado por Eduardo Jesus

Preços na hotelaria da Madeira crescem quase três vezes mais do que no País

E, por fim, 90,5% prevêem segunda volta eleitoral Inquérito do DIÁRIO registou cerca de 1.500 participações

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.