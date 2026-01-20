Saiba o que hoje é notícia

O primeiro-ministro vai receber hoje a CGTP, em São Bento, numa reunião pedida pela central sindical para reafirmar a exigência de retirada do anteprojeto de reforma da legislação laboral da discussão.

A reunião está marcada para as 15:30 na residência oficial e, além de Luís Montenegro, estará presente a ministra Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

A CGTP tinha pedido em 15 de dezembro uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmando a exigência de retirar o pacote laboral, expressa, "de forma inequívoca", na greve geral de 11 de dezembro.

O encontro esteve inicialmente previsto para 07 de janeiro, mas foi adiado duas vezes e vai decorrer uma semana depois de uma delegação da Comissão Executiva da CGTP ter entregado na residência oficial do primeiro-ministro um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para "derrotar" o pacote laboral.

Para o secretário-geral da CGTP o Governo "tem que ouvir a maioria", esperando que, na reunião com o primeiro-ministro, seja dada uma "resposta" à exigência de retirada do pacote laboral.

Tiago Oliveira realçou ainda que a reunião não será para "negociar seja o que for", mas "para exigir do Governo uma resposta".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto realiza, entre hoje e quarta-feira, a segunda edição do evento que designou Fórum Cultura, desta vez no Porto, com duas sessões à porta fechada e dois painéis abertos ao público.

Hoje, vão ser ouvidos pela ministra Margarida Balseiro Lopes agentes do setor do Teatro, num encontro promovido no Teatro Nacional São João, seguindo-se, na quarta-feira de manhã, uma reunião com os responsáveis pelas entidades tuteladas pelo ministério na área da Cultura, ambas de porta fechada.

Na quarta-feira à tarde, na Casa da Música, vai ser possível assistir a dois painéis, sobre internacionalização da Cultura e Coesão Territorial, com a participação de figuras como a responsável da Netflix para Portugal e Espanha, Beatriz Alvarez, a diretora de 'casting' Patrícia Vasconcelos, o diretor do Museu de Serralves, Philippe Vergne, a realizadora Regina Pessoa e o diretor da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, entre outros.

DESPORTO

O Sporting recebe o detentor do título Paris Saint-Germain, num duelo da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol em que pode garantir a continuidade na prova.

Um triunfo frente ao 'gigante' francês deixa o bicampeão português com lugar assegurado no play-off e ainda com possibilidade de lutar pelo acesso direto aos oitavos de final.

O Sporting ocupa o 14.º lugar da fase de liga, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos 'oitavos', enquanto o PSG é terceiro, com 13, posição que proporciona o apuramento direto para os 'oitavos', que os gauleses podem selar em Alvalade.

Os 'leões' não podem contar, por castigo, com o capitão Morten Hjulmand, nem com os lesionados Diomande, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Quenda, Pedro Gonçalves, Ioannidis e Salvador Blopa, enquanto o uruguaio Maxi Araújo está de regresso.

Já o atual campeão europeu vai apresentar-se na casa dos 'leões' com os internacionais portugueses Nuno Mendes, ex-jogador do Sporting, Vitinha e Gonçalo Ramos, enquanto João Neves vai falhar a partida devido a lesão.

Até agora, o Sporting venceu todos os três encontros disputados no Estádio José Alvalade, frente ao Kairat (4-1), Marselha (2-1) e Club Brugge (3-0).

O encontro, o primeiro de sempre entre Sporting e PSG, está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

***

A seleção portuguesa de andebol defronta a tetracampeã mundial e já apurada Dinamarca, na derradeira jornada do Grupo B da fase preliminar do Europeu2026, num embate em que joga a continuidade em prova.

Depois do surpreendente empate contra a Macedónia do Norte (29-29), no domingo, os 'heróis do mar' complicaram as contas do apuramento para a 'main round', pois, estando a um empate do apuramento, vão ter pela frente a anfitriã e melhor seleção da atualidade, a partir das 19:30 (horas em Lisboa), em Herning.

Num agrupamento em que seguem em frente os dois primeiros, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira soma três pontos, no segundo lugar, e tem um saldo positivo de seis golos (69-63), enquanto a Macedónia do Norte é terceira, com um, e um saldo negativo de 12 (53-65).

Portugal tem a vantagem de defrontar os nórdicos já a saber do desfecho do jogo Macedónia do Norte-Roménia, que dará apuramento luso para a 'main round' se os macedónios não vencerem.

Uma vitória com pouco golos de diferença do país dos Balcãs também pode ser favorável para os lusos, que, com 18 golos de vantagem sobre a Macedónia do Norte, só precisariam de não ser 'dizimados' pelos dinamarqueses.

A já qualificada Dinamarca lidera o Grupo B, com quatro pontos, mas precisa de ganhar a Portugal para rumar à fase seguinte com o máximo de pontos, enquanto a Roménia, quarta, sem pontos, está já eliminada.

INTERNACIONAL

O Presidente norte-americano Donald Trump cumpre hoje o primeiro ano do segundo mandato na Casa Branca e está convocada uma jornada nacional de protestos contra a liderança do republicano.

Sob o lema "Free America Walkout" ("América Livre nas Ruas", numa tradução livre para português), as ações estão marcadas para dezenas de cidades dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles, São Francisco, Nova Iorque, Seattle, Dallas, Las Vegas, Portland, Tucson, Salt Lake City, Houston, Minneapolis, Oklahoma e Detroit.

Os organizadores pedem às pessoas que saiam do trabalho, das escolas e dos serviços e comércio para marchar nas ruas a partir das 14:00 locais, porque, segundo o manifesto do protesto, "uma América livre começa no momento em que deixamos de cooperar".

"A 20 de janeiro, vamos juntar-nos em todo o país para protestar contra o fascismo", declarou Emiliana Guereca, presidente da organização Women's March Foundation, num comunicado sobre a iniciativa.

Este primeiro aniversário do segundo mandato de Trump tem sido marcado por um ritmo frenético de decisões e dominado por assuntos como a imigração, as taxas aduaneiras, as negociações de paz na Ucrânia e no Médio Oriente, a intervenção na Venezuela e, mais recentemente, as ameaças sobre a Gronelândia.

Trump tomou posse a 20 de janeiro de 2025 e tornou-se o 47.º Presidente dos Estados Unidos. O republicano já tinha cumprido um primeiro mandato presidencial (2017/2021).

POLÍTICA

O Presidente da República chega a Estrasburgo para participar, na quarta-feira, numa sessão do Parlamento Europeu comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

A sessão realiza-se na quarta-feira às 12:00 (11:00 de Lisboa) e contará com discursos de Marcelo Rebelo de Sousa e do Rei de Espanha, Filipe VI.

Antes de participar na sessão, Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o Rei de Espanha. Da parte da tarde, está previsto um encontro com a Provedora de Justiça Europeia, Teresa Anjinho, e com eurodeputados portugueses.

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) inicia hoje o processo negocial com o Ministério da Saúde, que espera que decorra com transparência, seriedade e calendário definido, começando pela avaliação e progressão dos médicos.

A reunião, agendada para as 16:00 no Ministério da Saúde, é a primeira depois do protocolo negocial assinado com o Governo no dia 9 de janeiro, e deverá contar com a presença do novo presidente da Fnam, André Gomes, que assumiu a liderança no sábado, durante a reunião do Conselho Nacional da federação, realizada em Coimbra.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Fnam exige que o processo negocial tenha um calendário definido, "começando pela avaliação e progressão dos médicos, mantendo como prioridades a reintegração do internato médico na carreira, a revisão da jornada semanal de trabalho, a reposição dos dias de férias perdidos, a proteção da parentalidade e um regime de dedicação exclusiva opcional e valorizado".

***

A primeira de 11 campanhas de fiscalização das estradas previstas para este ano por PSP, GNR e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arranca hoje para sensibilizar os condutores para os riscos do excesso de velocidade.

A campanha "Viaje Sem Pressa" vai incluir ações simultâneas de sensibilização da ANSR e fiscalização de PSP e GNR e vai decorrer sucessivamente até 26 de janeiro nos distritos do Porto, Setúbal e Viana do Castelo.

Na terça-feira, as autoridades vão estar na Estrada Nacional (EN) 12 (Matosinhos/Porto) e, no dia seguinte, no quilómetro 33,9 da EN 13, em Estela, concelho da Póvoa de Varzim, segundo o comunicado conjunto emitido hoje.

Na quinta-feira, a operação decorre na avenida 23 de Julho de 1833, no Seixal, e na sexta-feira no quilómetro 17,5 da EN 10, em Coina, concelho do Barreiro.

Depois de uma pausa no fim de semana, a campanha termina na segunda-feira na avenida Paulo VI, pertencente à EN 13, em Viana do Castelo.

Na nota, PSP, GNR e ANSR recordam que "a velocidade causa 1/3 das mortes na estrada" e que, "em 2025, 64% das infrações estiveram relacionadas" com esta questão.