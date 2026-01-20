A freguesia de Câmara de Lobos comemora esta terça-feira o seu 596.º aniversário com uma sessão solene no auditório da Casa da Cultura local. No discurso, o presidente da Junta de Freguesia, Filipe Freitas, apelou ao desenvolvimento sustentável e à preservação da identidade, salientando que “desenvolver não é apenas construir” e que é “vital evitar a turistificação excessiva”.

Filipe Freitas destacou a ligação histórica da terra ao mar e a beleza da baía, referindo que a freguesia foi moldada pela luz, pelo vento e pela vontade dos seus habitantes. Sublinhou a importância de crescer sem perder a essência, preservando o património e a paisagem face a um crescimento urbano rápido e, por vezes, desordenado.

O presidente da Junta salientou também os valores da comunidade, reforçando o papel dos idosos como guardadores de memórias e tradições, e a necessidade de garantir oportunidades de educação e formação para a juventude, nomeadamente em áreas estratégicas como agricultura, turismo, energias renováveis, ambiente e tecnologias.

No plano económico, Filipe Freitas valorizou actividades tradicionais como a pesca e a agricultura, alertando para limitações como quotas, necessidade de inovação, falta de mão de obra e adaptação às alterações climáticas. Relativamente ao turismo, sublinhou a importância de diversificar a oferta e garantir que os benefícios são sentidas pela população local.

O discurso abordou ainda desafios operacionais, como a mobilidade e acessibilidade em zonas com trânsito intenso, e apelou à inovação para enfrentar o envelhecimento da população e mudanças económicas e climáticas.

Terminou com agradecimentos públicos e uma visão futura centrada em oportunidades para crianças e jovens, dignidade para famílias e respeito pelos idosos, citando Abraham Lincoln ao afirmar que “o futuro se constrói todos os dias”.