Ventura vence em Câmara de Lobos com mais do dobro dos votos de Seguro

O candidato da extrema-direita venceu no concelho de Câmara de Lobos com mais do dobro dos votos do que o candidato apoiado pelo PS

Com 38,99% (6.393 votos) André Ventura obteve a preferência dos câmara-lobenses em todas as freguesias, destronando António José Seguro.

O candidato apoiado pelo PS não foi além dos 17,58 % (2.882 votos), mais 43 do que os alcançados pelo candidato da AD, Luis Marques Mendes (17,31 %, 2.839 votos).

Cotrim de Figueiredo foi o quarto mais votado em Câmara de Lobos (12,03%, 1.972 votos), seguindo-se Gouveia e Melo (6,53%, 1.070 votos).