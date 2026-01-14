Associação Sem Limites questiona sobre crescimento inclusivo no turismo

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades – Associação Sem Limites questiona, através de um comunicado de imprensa, se o período de crescimento turístico na Região está a evoluir de forma inclusiva ou apenas a aumentar indicadores económicos.

A associação, que reconhece no turismo um pilar essencial do desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira, refere que apesar do discurso público "centrado na qualidade, sustentabilidade e excelência, a realidade no terreno demonstra que a acessibilidade continua a não ser tratada como prioridade estrutural."

"Pessoas com deficiência enfrentam, de forma recorrente, barreiras no alojamento, nos transportes, nos espaços públicos, na oferta cultural e nos eventos. Esta realidade é conhecida, repetida e amplamente sinalizada", evidencia.

A Associação Sem Limites sublinha que o turismo acessível "não é assistencialismo nem um detalhe secundário. Trata-se de um critério internacional de competitividade e de um mercado em crescimento na Europa. Um destino que não assegura acessibilidade limita o seu alcance, reduz a sua atratividade e compromete a sua reputação externa."

Neste sentido, deixa algumas questões que pretende ver respondidas: "Que medidas concretas estão a ser implementadas para garantir acessibilidade turística? Que investimento estruturado foi realizado nesta área? Que mecanismos de fiscalização asseguram o cumprimento da lei? E por que razão quem vive estas dificuldades diariamente continua a não ser ouvido nos processos de decisão?"

"A inclusão não se constrói com intenções nem com campanhas pontuais. Constrói-se com planeamento, execução, fiscalização e escuta efetiva de quem está no terreno", remata.