Funchal atribuiu voto de louvor a intérprete da Dançando com a Diferença

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu, no passado dia 8 de Janeiro, um voto de louvor a Bernardo Graça, intérprete da companhia Dançando com a Diferença. O voto foi aprovado por unanimidade na reunião ordinária da edilidade, na sequência da conquista do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas 2025 – Dança.

"Bernardo Graça é a prova viva de que o talento, a paixão e a dedicação quebram todas as barreiras", afirma a comunicação enviada à companhia, que dá ainda conta de que o jovem contribui para a valorização da dança no Funchal.

Henrique Amoedo, director artístico, salienta que este Voto de Louvor “reconhece o percurso artístico desenvolvido no contexto de uma estrutura profissional de criação, com actividade regular, continuidade programática e relevância no panorama da dança contemporânea”

“Este reconhecimento adquire particular significado no ano em que a Dançando com a Diferença assinala 25 anos, marcados por um trabalho consistente de investigação artística, criação, mediação e circulação nacional e internacional. Os próximos anos orientam-se para o futuro e para a consolidação dos princípios da diversidade e da excelência artística", assume.

Bernardo Graça nasceu no ano 2000, na Madeira, tem trissomia 21 e desde os 16 anos integra a companhia. Em 2017, foi seleccionado pela coreógrafa Tânia Carvalho para integrar o elenco da criação 'Doesdicon . A partir de 2021, integrou o elenco de 'Vaamo Share Oque Shop É Beiro Pateiro', da coreógrafa Vera Mantero.

Actualmente, participa como intérprete em três criações da Dançando com a Diferença: 'Blasons', de François Chaignaud, 'ÔSS', de Marlene Monteiro Freitas, e 'Qual é o Código?', de Sofia Neuparth.