Dançando com a Diferença apresenta 'Sibela e Digoo' em Viseu

A Dançando com a Diferença estreia o espectáculo 'Sibela e Digoo', de Tânia Carvalho, em coprodução com o Teatro Viriato, no dia 21 de Janeiro, às 21 horas, na 14.ª Edição da Mostra de Dança NANT – New Age, New Time, no Teatro Viriato, em Viseu.

O espectáculo reúne dois solos interpretados por Isabel Teixeira e Diogo Freitas. Depois da colaboração anterior na criação colectiva 'doesdicon', Tânia Carvalho procurou aprofundar individualmente os universos artísticos de ambos os intérpretes, "escutando as suas singularidades e propondo espaços íntimos de experimentação".

“São territórios em aberto, criados em escuta com os intérpretes e guiados por uma vontade de escavar o íntimo através da dança”, explica a coreógrafa.

Na sinopse, lê-se: “É de dentro que vem. Sem gritar ou exigir atenção. Sem pressa de se revelar. Manifesta-se. Como um reflexo fugaz de algo maior. E faz o mundo parecer mais nítido, mais claro, como se tudo estivesse mais próximo. Não é visível, mas transforma. Espalha-se e revela coisas escondidas. Essa corrente invisível que não pode ser tocada. Um eco que ressoa sem se mostrar por completo.”

Após a estreia, o espectáculo segue para Leiria, onde será apresentado no dia 23 de Janeiro, no Teatro José Lúcio da Silva.

Henrique Amoedo salienta que 'Sibela e Digoo' revela territórios de criação onde cada intérprete explora e materializa a sua própria singularidade dentro de um processo criativo rigoroso e sensível”.

“Este trabalho de Tânia Carvalho aprofunda a investigação sobre o corpo, o movimento e a presença, produzindo uma experiência estética marcada por intensidade, delicadeza e inovação.

A obra afirma a diversidade como motor de excelência artística e oferece ao público a oportunidade de experienciar uma dança que desafia perceções, amplifica sensações e reforça a relevância da dança contemporânea no panorama cultural atual”, finaliza o director Artístico da companhia.

Sobre a coreógrafa:

Tânia Carvalho (Viana do Castelo, 1976) é artista multidisciplinar com percurso nacional e internacional. Destacam-se criações para Ballet de l’Opera de Lyon ('Xylographie'), Company of Elders, Londres ('I Walk, You Sing'), Companhia Nacional de Bailado ('S'), Companhia Paulo Ribeiro ('Como é que eu vou fazer isto?'), Companhia de Ballet do Norte ('3'), Dançando com a Diferença ('Doesdicon'), Ballet National de Marseille ('one of four periods in time, ellipsis') e Tanzmainz Company ('Mysterious Heart'). Em 2018 realizou 'Um Saco e uma Pedra – peça de dança para ecrã' e, desde 2021, integra o duo Papillons d’éternité, com Matthieu Ehrlacher, que criou 'Pieris Napi', 'Greta Oto', 'Lyropteryx Appollonia' e 'Nymphalis Antiopa'. Foi galardoada com o Prémio Jovens Criadores 2000, duas vezes com o Prémio SPA de Melhor Coreografia e, em 2023, recebeu as insígnias Chevalier de L’ordre des Arts et des Lettres, atribuídas pelo Ministério da Cultura de França.

FICHA ARTÍSTICA

Classificação Etária: > 6 anos

Duração do Espetáculo: Aproximadamente 45 min.

Uma criação da Tânia Carvalho para a Dançando com a Diferença

Intérpretes: Diogo Freitas, Isabel Teixeira

Ensaiador: Telmo Ferreira

Composição Musical: Diogo Alvim

Voz na música: Isabel Teixeira

Desenho de Luz, Direção Técnica e Operação: Anatol Waschke

Figurinos: Tânia Carvalho

Pintura do figurino 'Digoo': Diogo Freitas

Costureira: Teresa Neves

Assistência de palco: Nuno Simões

Produção: Dançando com a Diferença

Direção Artística: Henrique Amoedo

Produção Executiva: Nuno Simões

Produção: Cláudia Nunes, Milton Branco

Comunicação: Cláudia Caires Sousa

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa / Direcção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea.