“Fiscalização sim, obstrução não”

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, assinalou o Dia da Freguesia com um discurso centrado na colaboração, na responsabilidade democrática e na visão para os próximos anos. Felicitou o novo executivo de freguesia eleito e agradeceu a confiança dos eleitores, sublinhando o privilégio de servir a comunidade.

A autarca do JPP apelou a uma fiscalização saudável por parte da oposição, lembrando que é legítima e necessária, mas sem prejudicar o desenvolvimento e os investimentos da Câmara. Sublinhou que todos os eleitos têm responsabilidades diferentes conforme os resultados eleitorais, reforçando a importância de diálogo e cooperação em benefício de Santa Cruz.

Quanto ao futuro, a presidente anunciou a próxima fase da Carta Municipal de Habitação, que envolverá todas as juntas de freguesia, com o objectivo de mapear casas recuperáveis e terrenos para habitação acessível. Reforçou o compromisso com planeamento sério, concretização de obras, programas sociais, apoio a jovens, associativismo e instituições locais, garantindo uma gestão moderna e centrada nas pessoas.

Élia Ascensão terminou valorizando as conquistas dos últimos 12 anos em credibilidade, finanças e investimento, e apelou à continuidade do trabalho conjunto, solidariedade e cooperação para consolidar o desenvolvimento do concelho.