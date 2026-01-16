PSP registou 76 acidentes rodoviários e uma vítima mortal na última semana

Entre os dias 9 e 15 de Janeiro, registaram-se 76 acidentes rodoviários nas estradas da Região Autónoma da Madeira, dos quais resultou uma vítima mortal e 21 feridos ligeiros, segundo dados divulgados pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública.

O Funchal foi o concelho com maior sinistralidade, concentrando 28 acidentes, que provocaram 15 feridos ligeiros e uma vítima mortal. Seguem-se Santa Cruz, com 19 ocorrências e três feridos ligeiros, e Machico, onde foram contabilizados 11 acidentes. Em concelhos como Calheta, São Vicente e Porto Santo não foram registados acidentes durante o período em análise.

Morreu a jovem que sofreu ontem despiste na Nazaré Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, local de onde era natural, está bastante consternada com a notícia

No total, além dos feridos ligeiros, não se verificaram feridos graves nesta última semana.

Relativamente à tipologia dos acidentes, a maioria resultou de colisões, num total de 52 ocorrências. Foram ainda registados 17 despistes, cinco atropelamentos e dois acidentes classificados como 'outros'.

Paralelamente, a PSP da Madeira reforçou a fiscalização rodoviária, tendo realizado diversas operações que culminaram na detenção de 20 pessoas por crimes rodoviários. A maioria das detenções deveu-se à condução sob o efeito do álcool, com 13 casos.

Foram ainda detidas três pessoas por condução sem habilitação legal e quatro por desobediência, após recusa em realizar o teste de alcoolemia.