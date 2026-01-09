PSP registou 230 acidentes rodoviários entre 19 de Dezembro e 8 de Janeiro

Entre 19 de Dezembro de 2025 e 8 de Janeiro de 2026 foram registados 230 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira, segundo dados divulgados hoje pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No total, os sinistros provocaram 87 feridos ligeiros, dois feridos graves e uma vítima mortal.

No período compreendido entre 19 e 25 de dezembro de 2025, a PSP contabilizou 74 acidentes, dos quais resultaram 26 feridos ligeiros, sem registo de feridos graves ou vítimas mortais. O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 31 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 19, e Machico, com cinco. As colisões foram a tipologia mais frequente, representando 48 acidentes, seguidas de 15 despistes e cinco atropelamentos. No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detidas 23 pessoas, maioritariamente por condução sob o efeito do álcool e apenas uma detenção por condução de veúclo sem habilitação legal.

Já entre 26 de Dezembro de 2025 e 1 de Janeiro de 2026, período que incluiu a passagem de ano, registaram-se 84 acidentes na Região, que provocaram 30 feridos ligeiros e um ferido grave, sem registo de vítimas mortais. O Funchal voltou a liderar em número de ocorrências, com 26 acidentes, seguido de Santa Cruz com 14 e Câmara de Lobos com 13.

As colisões mantiveram-se como a principal causa, com 48 acidentes, enquanto os despistes aumentaram para 28. Durante este período, a PSP deteve oito pessoas por crimes rodoviários, seis das quais por condução em estado de embriaguez e duas por condução de veículo sem habilitação legal.

Entre 2 a 8 de Janeiro, foram contabilizados 72 acidentes, dos quais resultaram 31 feridos ligeiros, um ferido grave e uma vítima mortal, registada no concelho da Ribeira Brava, no dia 4 de Janeiro.

Uma vítima mortal em despiste de automóvel na Ribeira Brava Uma pessoa morreu na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro ocorrido, ao final da tarde deste domingo, na Estrada Regional que liga a Ribeira Brava à Tabua. O acidente aconteceu nas proximidades do cemitério da Ribeira Brava.

O Funchal voltou a apresentar o maior número de ocorrências, com 23 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 18, e Machico, com nove. As colisões continuaram a ser a principal causa, com 45 acidentes, seguidas de 21 despistes. No âmbito da acção policial, foram efectuadas 10 detenções, repartidas de forma igual entre condução sob o efeito do álcool e condução sem habilitação legal.