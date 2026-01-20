Estradas da Madeira sem registo de congestionamentos

Bom dia. Até ao momento, não se registam congestionamentos nas estradas da Região, com o trânsito a decorrer de forma geral sem grandes constrangimentos.

Ainda assim, na Via Rápida, recomenda-se atenção redobrada em alguns troços, nomeadamente na Cancela e na Boa Nova, onde se verifica um maior volume de circulação automóvel.

Na baixa do Funchal, os condutores devem igualmente estar atentos em zonas onde habitualmente se concentra mais trânsito, como a Avenida do Mar, Rua Visconde Anadia, Rua Oudinot e Rua 5 de Outubro.