Resultado das eleições presidenciais ainda faz correr tinta nos jornais nacionais

Público:

- "Seguro soma apoios do PSD para choque com Ventura"

- "Ensino. Professores e alunos dizem que proibir IA não é eficaz"

- "Natureza. Nova área protegida já vai incluir o alto-mar"

- "Donald Trump. Um ano em contramão e em contra-relógio"

- "Ministério Público. PSP apresenta queixa contra polícias do aeroporto"

Correio da Manhã:

- "Seguro e Ventura ganham mais de um milhão de euros"

- "Votos rendem dinheiro do Estado para as campanhas. Antigo secretário-geral conquista mais 300 mil votos do que o PS nas Legislativas"

- "Líder do Chega com 100 mil votos a menos face às eleições de maio"

- "Lisboa. Motociclista salva mulher de ser violada por condutor de TVDE"

- "Acidente de TGV. Defeito na soldadura na origem de tragédia em Espanha"

- "Saiu antes da votação. Mário Centeno fora da corrida para 'vice' do BCE"

- "Apanhado. Oficial de justiça mete licença para traficar armas"

- "Sporting-PSG. Rui Borges. 'Na Champions temos de falhar menos'"

- "Em Turim. Benfica confiante no regresso à Liga milionária"

- "FC Porto. Dragão quer selar título em fevereiro"

- "Adeus Valentino figura icónica da moda"

Jornal de Notícias:

- "Há cinco vezes mais mães estrangeiras do que há dez anos"

- "Tragédia ferroviária mata 40 em Espanha. Seguiam dois portugueses a bordo e num dos casos não existe informação sobre o estado de saúde"

- "Presidenciais. Seguro soma apoios à direita para travar Ventura"

- "Gondomar. Novo centro de saúde com atraso de sete meses"

- "Vila do Conde. Condenado por abusos continua a dar aulas"

- "1932-2026. Valentino, o último imperador da moda"

- "Champions. Rui Borges quer leão corajoso e responsável frente ao PSG"

- "Casal mata viúvo de 81 anos para roubar 160 euros"

Diário de Notícias:

- "Seguro conquista apoios no PSD apesar de silêncio de Montenegro"

- "Gronelândia. UE tenta manter calma enquanto prepara resposta a Trump"

- "Jogos Olímpicos de Inverno. Portugal com três atletas: afirmar presença e competitividade"

- "PS. Carneiro vai ter diretas no final de março que se esperam sem rivais"

- "Candidato. Centeno cai na corrida ao BCE, croata Boris Vujcic é o vencedor"

- "Saúde. Fnam quer Constitucional a avaliar legalidade das urgências regionais"

- "Óbito. O adeus aos 93 anos do estilista italiano Valentino"

- "Entrevista. Ana Bacalhau: 'A voz da mulher é um instrumento poderoso e perigoso, por isso é que ela é proibida em muitos países'"

Negócios:

- "Mais de dois terços dos municípios vão devolver IRS"

- "Presidenciais. Governo terá 'campo minado' com o novo inquilino de Belém"

- "Setor da construção diz que lhe faltam 90 mil trabalhadores"

- "Agricultura. CAP vai a Estrasburgo contestar a nova PAC"

- "BCE. Centeno desiste e Eurogrupo elege croata"

- "E tudo Trump mudou. Um ano na Casa Branca"

- "Radar África. A anomalia da Guiné em dois números"

O Jornal Económico:

- "Stellantis de Mangualde com recorde de produção"

- "Centeno falha BCE para falcão croata"

- "Desinformação ao rubro na primeira volta ameaça confronto entre Seguro e Ventura"

- "Chama-se VERA a ferramenta que lê o território e ajuda a tomar decisões racionais"

- "Davos 2026. 'Espírito de diálogo' é o tema; Trump, o anti-herói"

- "Receitas de turistas estrangeiros valeram 28 mil milhões"

- "Universidades e empresas aplaudem aceleração de vistos"

- "Há 36 produtos portugueses entre os 344 protegidos"

O Jogo:

- "Coragem e confiança. Sporting-PSG. Leões recebem o campeão europeu em noite de gala em Alvalade"

- "St. Juste acerta rescisão e segue para o Feyenoord"

- "Rui Borges. 'São os melhores da Europa, mas vão olhar-nos com respeito'"

- "Nuno Mendes. 'Fico contente se me aplaudirem, o Sporting está presente em mim'"

- "Benfica. Juventus é uma casa simpática. Três visitas a Turim deram sempre vitória"

- "Mário Branco na Turquia para fechar Rafa Silva"

- "FC Porto. A muralha do dragão. Diogo Costa chega aos 100 jogos sem sofrer"

- "Pietuszewski: o estrangeiro mais novo de sempre a jogar pela equipa principal"

- "'A nossa história não é um conto de fadas'. António Salvador orgulhoso no 105.º aniversário do clube"

- "Central Barisic assegurado"

- "E.Amadora 0-5 Estoril"

A Bola:

- "Cimeira de Campeões. Sporting-PSG. Alvalade recebe autêntica constelação de craques"

- "'Equipa tem dado resposta enormíssima na Champions', Rui Borges"

- "'Será um jogo equilibrado e difícil', Luis Enrique"

- "'Espero encontrar o Sporting na final', Nuno Mendes"

- "Benfica. Rafa mais perto. Águias na Turquia para fechar negócio"

- "Pavlidis nunca perdeu com italianos e até já marcou à Juventus"

- "FC Porto. Pietuszewski deixou água na boca. Treinador dos sub-21 da Polónia já aponta extremo de 17 anos à seleção principal"

- "Diogo Costa no topo da Europa com 17 jogos sem sofrer golos"

- "E. Amadora 0-5 Estoril"

- "V. Guimarães. Conquistadores homenageados"

Record:

- "Sporting-PSG. Sem medo. Leões enfrentam campeão europeu a pensar no apuramento"

- "Rui Borges. 'Temos de ser corajosos'"

- "Nuno Mendes. 'Espero que o Sporting conquiste o tri'"

- "Benfica. Rafa iminente. Conversações avançam entre os clubes"

- "FC Porto. 37 detidos aguardam julgamento. Violência entre ultras em Guimarães"