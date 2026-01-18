Paulo Raimundo diz que resultado das eleições "conduz ao voto" em Seguro

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse hoje que o resultado de António Filipe nestas eleições fica "aquém do valor" da sua candidatura e que a passagem à segunda volta de Ventura "conduz ao voto" em Seguro.

"Esta é uma opção que exige de forma clara e evidente o voto contra a candidatura de André Ventura e que conduz o voto em António José Seguro", afirmou Paulo Raimundo, numa reação aos resultados das eleições presidenciais no hotel, em Lisboa, que serviu de quartel-general da candidatura de António Filipe.

Para o líder comunista, a "passagem à segunda volta de António José Seguro e André Ventura configura um quadro em que do desfecho das eleições não é possível afastar do exercício das funções presidenciais uma clara identificação com a política direita e o que ela representa de apoio e promoção dos interesses dos grupos económicos".

"Face às candidaturas em presença, impõe-se impedir a possibilidade de vir-se a instalar com o Presidente da República alguém que, para lado do compromisso com a política direita e de partilha de muitas das opções do atual Governo e de maioria parlamentar, assume de forma clara uma agenda e conceções reacionárias retrógradas antidemocráticas de questionamento do regime democrático e de ostensiva desvalorização e ataque à Revolução de Abril", afirmou.