As eleições presidenciais em 20 números

3

candidatos não admitidos pelo Tribunal Constitucional (TC) devido a irregularidades processuais: Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa.

4,99

o valor mínimo da multa em euros para quem praticar ações ou desenvolver atividades de propaganda nas assembleias de voto ou nas suas imediações, até 500 metros, no dia da eleição. O montante máximo ascende aos 49,88 euros.

8

Fevereiro, data da segunda volta caso nenhum candidato consiga alcançar a maioria dos votos expressos no domingo.

11

Candidatos admitidos pelo TC: André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira, um recorde em eleições presidenciais.

12

Número de vezes (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) em que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

13

Dias de campanha oficial dos candidatos, que estão na estrada entre 04 de janeiro e sexta-feira. Sábado é dia de reflexão.

28

Debates televisivos entre os principais candidatos presidenciais, num modelo de frente a frente que opôs André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

38

Idade do candidato mais novo, Jorge Pinto. Os concorrentes a Belém têm de ser maiores de 35 anos.

45

Cidadãos registados no portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, antes de 18 de dezembro, data-limite para a apresentação de candidaturas perante o Tribunal Constitucional.

60,76

percentagem de abstenção registada nas anteriores presidenciais, a mais alta de sempre na eleição de um Presidente da República.

68

Idade do candidato mais velho, Luís Marques Mendes.

860

Orçamento estimado em euros da campanha de Manuel João Vieira, o mais baixo entre os 11 candidatos.

2.612,50

Valor mínimo em euros da coima para os mandatários financeiros e os candidatos que não prestem contas da campanha eleitoral. A multa pode ir até aos 41.800 euros.

7.500

Número mínimo de assinaturas exigidas para a validação de uma candidatura. A declaração pode ser subscrita por um máximo de 15.000 cidadãos eleitores proponentes.

31.350

Limite de donativos em euros por pessoa singular para a campanha de um candidato.

218.481

Eleitores inscritos na modalidade de voto antecipado em mobilidade, incluindo o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

1.320.000

O orçamento estimado em euros da campanha de Luís Marques Mendes, o mais alto entre os 11 candidatos.

1.777.019

Eleitores que votam no estrangeiro, 1.050.356 dos quais na Europa.

4.180.000

Limite máximo admissível de despesas em euros para a campanha de cada candidato. No caso de o candidato concorrer à segunda volta, acresce o valor de 1.045.000 euros.

11.039.672

Eleitores recenseados, mais 174.662 do que nas anteriores eleições presidenciais, em 2021.