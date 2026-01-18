 DNOTICIAS.PT
Presidenciais e "boa resposta" do Benfica dominam capas dos jornais

Confira os títulos da imprensa nacional e, na galeria, as capas dos principais periódicos portugueses

Neste domingo, 18 de Janeiro de 2026, a imprensa nacional destaca uma diversidade de temas que vão das presidenciais às questões económicas, passando por justiça, saúde, mobilidade e desporto.

Os jornais noticiam que o País vai hoje às urnas para eleger o Presidente da República, com destaque para a estabilidade económica e para a possibilidade de a abstenção diminuir, enquanto se multiplicam guias e análises sobre como e onde votar.

A maior abstenção de sempre foi há cinco anos em plena pandemia de covid-19

A covid-19 e o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro contribuíram para aumentar a taxa de abstenção em eleições presidenciais, com 60,76% dos eleitores a não votarem em 2021, ano da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

No plano da saúde, alguns jornais chamam a atenção para a subida das cesarianas no privado, para as dificuldades na rede de farmácias e para situações que afetam o acesso a cuidados médicos. A mobilidade continua em debate, com destaque para problemas na EN109 que têm indignado condutores, moradores e autarcas.

A justiça e a investigação criminal marcam presença em várias manchetes, desde condenações em hospitais, casos de desvio de fundos e episódios de violência e crime organizado, até questões internacionais envolvendo Estados Unidos e Venezuela.

No campo internacional, a União Europeia, acordos comerciais e questões diplomáticas estão em destaque, incluindo comentários de líderes políticos e alertas sobre instabilidade global.

O desporto nacional e internacional também domina grande parte das capas, com a vitória do Benfica em foco.

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "O país que vai a votos. Presidenciais 2026. O país sem dramas na economia espera Presidente para colar os cacos da política/ Uma eleição em que a abstenção pode baixar/ Guia para votar hoje"

- "Maternidades. Aumento de partos no privado faz subir cesarianas"

- "António José Telo. 'A Europa não tem uma defesa com credibilidade'"

- "Oito países. Trump promete taxas adicionais por causa da Gronelândia"

- "O acordo UE-Mercosul fortalece a Europa. Ursula von der Leyen escreve sobre era de instabilidade"

- "Ler e escrever na prisão. De onde vêm as palavras livres de quem não tem liberdade"

- "Investigação. Líder da Oeno ficou com dinheiro 'da venda de barris inexistentes'"

Jornal de Notícias:

- "Hospital condenado por morte de jovem que foi dez vezes às urgências"

- "Presidenciais. Eleições para Belém com mais de 11 milhões de votantes"

- "Rio Ave 0-2 Benfica. Arcos do triunfo"

- "F. C. Porto. Farioli avisa que segunda volta do campeonato não será um mar de rosas"

- "Saúde pública. Farmácias fechadas à noite deixam milhares sem medicamentos"

- "Mobilidade. Degradação da EN109 indigna condutores, moradores e autarcas"

- "Entrevista. Bárbara Bandeira rendida à portugalidade"

Correio da Manhã:

- "Governo dá 110 milhões para explorar lítio, Populações revoltadas, Apoio a empresa inglesa não é reembolsável, Ambientalistas dizem que é um 'cheque em branco' pago pelos contribuintes"

- "Benfica embala para a Champions, Rio Ave 0 Benfica 2, Boa exibição antes da visita a Turim"

- "Renato Seabra espera liberdade na cadeia do inferno"

- "V. Guimarães - FC Porto, "É difícil fazer melhor na 2ª volta', diz Farioli"

- "Pobre Venezuela, A Venezuela depois do ataque que fez cair Maduro"

- "Os últimos dias, Morte de Clara envolta em mistério"

- "Buscas revelam: Polícia torturador com balas irregulares em carregador"

- "Vidas: José Castelo Branco é estrela no Quénia"

- "Alarme: Tratamentos ao vício do jogo disparam"

- "Mensagem: Trump ameaça portugueses com prisão"

O Jogo:

- "Rio Ave 0-2 Benfica. Caça fantasmas. Leandro Barreiro abriu a contagem e Ntoi marcou na própria baliza"

- "Águias passam em Vila do Conde após derrotas amargas na Taça da Liga e na Taça de Portugal"

- "José Mourinho. 'Real Madrid? Não contem comigo para telenovelas'"

- "V. Guimarães-FC Porto. 'São a equipa em melhor forma'. Farioli deixa sério alerta para a visita a Guimarães"

- "Alberto Costa e Mora espreitam a titularidade"

- "Vitória: Luis Pinto pede coragem e concentração acima da média"

- "Gil Vicente 2-1 Nacional"

- "Alverca 2-1 Moreirense"

- "Aves SAD 0-1 Arouca"

- "Sporting. Geny embalado para o PSG. Seis golos e uma assistência nos últimos seis jogos"

- "O que disse Rui Borges para motivar Bragança"

A Bola:

- "Rio Ave 0-2 Benfica. Boa resposta. Exibição sólida dos encarnados na ressaca de duas derrotas"

- "Leandro Barreiro marcou e autogolo de Ntoi fez o resultado numa bela primeira parte. 'Entrámos forte e tivemos muitas oportunidades', diz o médio, que jogou mais recuado"

- "'Temos mais pontos à 18.ª jornada do que no ano passado' - José Mourinho"

- "Sporting. Alvalade é fortaleza. Leões levam 25-0 em golos nos últimos sete jogos em casa"

- "Diomande e Pedro Gonçalves só para o Arouca"

- "V. Guimarães-FC Porto 20:30"

- "Italiano confirma Alan Varela no onze"

- "'Confiança sobe de escadas e desce de elevador' - Luís Pinto alerta para os perigos do excesso de confiança"

- "'Esperamos uma segunda volta muito forte'. Farioli reconhece, porém, que é 'difícil fazer melhor' do que na primeira"

- "Gil Vicente 2-1 Nacional"

- "Alverca 2-1 Moreirense"

- "Aves SAD 0-1 Arouca"

- "Itália. Juventus derrotada antes de receber as águias"

- "Inglaterra. United vence City e brilha... sem Amorim"

- "Rali Dakar. Navegador Paulo Fiúza campeão nos camiões"

Record:

- "Reação vermelha, Resposta âs eliminações nas taças com grande 1.ª parte, Rio Ave 0 - 2 Benfica, José Mourinho 'A melhor forma de preparar a equipa é tratar os jogadores com justiça'"

- "Sporting: Bragança derrotou o medo, Médio recupera de seguna lesão grave em 3 épocas. Geny Catamo a caminho da melhor temporada da carreira. Diomande segue sem treinar e está em dúvida para a Champions"

- "V. Guimarães FC Porto, Farioli com ambição para o resto do campeonato, 'Queremos repetir o que fizemos na primeira volta', Alan Varela titular. Francisco Moura convocado"

- "Hóquei em patins: Águia reforça liderança"

- "Andebol: Apuramento à vista, Portugal - Macedónia"

