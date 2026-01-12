Neve surpreendeu madeirenses e turistas há 27 anos

A queda de neve surpreendeu os madeirenses, há 27, em vários pontos da ilha. Os bombeiros foram chamados para várias intervenções e até foi necessário proceder a evacuações na Estalagem do Pico do Areeiro.

O transporte de crianças para as escolas e o corte de árvores marcaram o dia 11 de Janeiro de 1999, tal como noticiado no dia seguinte, pelo DIÁRIO. Uma superfície frontal de passagem pela Península Ibérica terá estado na origem da queda de neve, prevista pelo IPMA mas que, numa época em que a informação não circulava tão rapidamente, apanhou muitos desprevenidos.

Na zona do Ribeiro Frio acabaram por ficar retidos quatro autocarros, um dos quais com turistas. A estrada de ligação ao Curral das Freiras também sofreu constrangimentos. Aliás, nessa freguesia era possível assistir a um cenário em que as árvores como que pareciam repletas de algodão. No entanto, apesar da beleza, tal significava estar igualmente como que isolado dadas as dificuldades de circulação, que apenas era possível com recurso a jipes.

Na reportagem feita pelo DIÁRIO, encontrámos dois aventureiros que decidiram fazer uma espetada, mesmo com o cenário pintado de branco.