Adeptos 1-0 FIFA

Os elevados preços dos bilhetes para o próximo grande torneio de futebol, o Campeonato do Mundo 2026, têm gerado mais controvérsia do que alguns lances dentro do campo. Face à série de críticas dos adeptos, a entidade máxima do futebol mundial avançou com a criação de uma nova faixa de preços.

A FIFA garantiu que o Mundial 2026, o primeiro com 48 selecções, seria um evento acessível para todos os adeptos e capaz de aproximar os fãs do futebol de cada canto do mundo. Porém, a realidade dos preços dos bilhetes conta uma história totalmente diferente, com elevados valores que parecem afastar os adeptos comuns e transformar o sonho de assistir a uma partido num desafio reservado a poucos, só mesmo aos mais ricos.

Nunca um jogo de Portugal foi tão caro como no Mundial 2026 Encontro com a Colômbia, para a fase de grupos, é a quarta partida mais cara desta competição

Tal como o DIÁRIO anteriormente noticiou, nunca um jogo de Portugal foi tão caro de assistir ao vivo como nesta competição.

Por exemplo, a última partida da fase de grupos da selecção nacional, diante a Colômbia, marcada para 28 de Junho no Hard Rock Stadium, em Miami, trata-se do jogo mais caro da fase inicial.

Segundos os dados divulgados no início do mês de Dezembro pelo TicketData, site que agrega os preços de entrada para os mais variados eventos, em apenas três dias, a procura por este jogo disparou 95%, com o bilhete mais económico a já não baixar dos 1.991 dólares, o que equivale a aproximadamente 1.710 euros.

De salientar ainda que, no mesmo site, o valor dos ingressos para a final (que terá lugar a 19 de Julho, no MetLife Stadium, nos EUA) estão a ser comercializados a partir dos 9.012 dólares (7.743 euros), seguido das duas meias-finais. A primeira, agendada para 14 de Julho, no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), tem bilhetes disponíveis a partir dos 2.712 dólares (2.330 euros), e a segunda, para 15 de Julho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a partir dos 2.381 dólares (2.045 euros).

Ora, estes preços provocaram a indignação dos adeptos em todo o mundo. A Football Supporters Europe (FSE), uma das principais associações que representam os adeptos na Europa, chegou mesmo a dizer estar “atónita” com a estratégia de preços da FIFA, que classificou como “extorsiva”.

Nesse sentido, para acalmar a contestação dos adeptos, a FIFA decidiu lançar uma categoria de ingressos mais acessível, a 60 dólares (51 euros. Mas não se engane, porque conseguir um destes bilhetes especiais vai ser quase tão difícil quanto marcar um golo olímpico.

A nova categoria de ingressos, que representará apenas 10% dos bilhetes disponibilizados pelas federações, será destinada exclusivamente aos adeptos das selecções qualificadas para a prova.

“Cada federação definirá os seus próprios critérios de elegibilidade e processo de candidatura. É-lhes solicitado que garantam que estes bilhetes sejam especificamente atribuídos a adeptos leais que tenham uma ligação estreita com as suas seleções nacionais”, explicou a FIFA.

Segundo cálculos avançados pelo The Athletic, esta nova faixa de preços corresponderá a apenas 1,6% do total de bilhetes colocados à venda para cada jogo, o que significará, na prática, cerca de mil ingressos a um custo mais reduzido.